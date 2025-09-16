SAN BERNARDO: MURIÓ UNA NENA DE 3 AÑOS TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Este martes a la madrugada, alrededor de las 00.40, efectivos de la Comisaría de San Bernardo intervinieron en un accidente de tránsito fatal, ocurrido el lunes cerca de las 22.50, en la Calle 20 de Junio, entre Maipú y Menem Junior.

Los partícipes del siniestro vial fueron un automóvil Toyota Corolla, blanco, guiado por una mujer de 33 años (docente), el cual chocó a una nena que iba como peatón, quien fue identificada como S.M.V, de 3 años.

Se hizo presente una ambulancia con el médico de turno, quien adelantó que la menor se encontraba tirada en el lugar, sin signos vitales.

Más tarde, se presentó el personal del Equipo Fiscal y del Gabinete Científico, quienes procedieron a realizar sus tareas específicas.

Además, el móvil tanatológico de la División Bomberos de Villa Ángela trasladó el cuerpo hacia la morgue judicial. Se aguarda resultado de la autopsia.