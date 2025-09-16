RESITENCIA: INTENTABAN VENDER LA MOTO ROBADA POR FACEBOOK, LOS AGENTES LA RECUPERARON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Servicio Externo de la Comisaría Tercera halló el rodado en la zona sur de la ciudad, la regresaron a su dueña.

A raíz de investigaciones llevadas a cabo por los agentes del Servicio Externo, supieron que dos jóvenes intentaban vender una motocicleta buscada por hurto en la zona sur de la ciudad, incluso habían hecho publicaciones en Facebook para obtener compradores.

Anoche alrededor de las 22 los efectivos supieron que los vendedores merodeaban la zona de villa Don Andres ofertando la motocicleta, se dirigieron al lugar. Luego de patrullajes por la zona observaron a dos sujetos a gran velocidad por la avenida Lisandro La Torre al 3000, lo siguieron pero pocas cuadras más adelante la abandonaron y huyeron a pie.

Allí constataron las numeraciones con el Padrón Unificado de Motocicletas y constataron que se trataba de la buscada, tenía pedido de secuestro por la causa Supuesto Hurto desde el 2023. La secuestraron y la trasladaron a la dependencia policial.

Luego de las actuaciones judiciales correspondientes el rodado fue devuelto a su dueña.

