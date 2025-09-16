SÁENZ PEÑA: LLEVÓ ELEMENTOS PARA SU FAMILIAR DETENIDO, PERO CON ESTUPEFACIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dentro de un papel higiénico los agentes detectaron envoltorios con cocaína, el joven de 22 años terminó tras las rejas

Los efectivos de la Comisaría Segunda de la ciudad termal recibían alimentos para los alojados, allí se presentó un joven de 22 años con víveres para su familiar.

Cuando revisaron todos los elementos descubrieron que dentro de un rollo de papel higiénico había escondido 6 envoltorios con lo que parecía ser estupefacientes. Al lugar arribaron los antinarcóticos y constataron que se trataba de cocaína con el peso total de 0.8 gramos.

El joven fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Narcomenudeo N° 2304.

