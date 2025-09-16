RESISTENCIA: FUE DETECTADO CON UNA MOTO MELLIZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 22 años fue demorado en un control, su motocicleta Honda Twister resultó tener numeración no original, y perteneciente a otro vehículo

Anoche los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Primera realizaban patrullajes investigativos y controles vehiculares. Alrededor de las 23 en la esquina de Rodriguez Peña y San Martín demoraron a un joven que iba a bordo de una motocicleta.

El muchacho informó que no tenía las documentaciones, por ello verificaron los numeros de motor. Allí descubrieron que el rodado no poseía las numeraciones originales de fábrica, y que dichas numeraciones pertenecían a otro vehículo. Procedieron al secuestro y al traslado a la dependencia policial.

Finalmente el joven de 22 años fue notificado de su situación legal y la motocicleta fue puesta a disposición de la justicia, prosiguen diligencias de rigor para establecer su procedencia.

