RESISTENCIA LO ATRAPARON CON FOCOS Y FAROS SUSTRAÍDOS A UN BAR DE LA CIUDAD

El hombre fue atrapado cerca del mediodía en el barrio Paykin.

Cerca de las 11 del mediodía, los agentes de la Comisaría Duodécima de Resistencia demoraron a un hombre de 43 años en la esquina de América y Mitre del barrio Paykin de Resistencia. Él habría sido sindicado como el autor del robo a un bar de la ciudad y fue atrapado con varios elementos relacionados al hecho.

Tras la detención, al hombre se le incautaron dos faros, cinco focos led y una lata de un litro de esmalte sintético. Todos los elementos pertenecían al bar La Calmeña y se le fueron devuelto. Finalmente, se detuvo al sospechoso por la causa de “supuesto robo”.

