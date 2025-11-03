RESISTENCIA JUEGA: EXITOSO ENCUENTRO DE FÚTBOL INFANTIL EN EL CLUB UPCP

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del programa “Resistencia Juega”, se llevó a cabo un importante encuentro de fútbol infantil en las instalaciones del Club UPCP, con la participación de numerosos equipos barriales de la ciudad.

La jornada contó con la presencia de equipos de la zona este de Resistencia, entre ellos: La Lomita, Caracolitos, Las Flores, Refugio, Dep. Boli y 17 de Julio, entre otros, con niños de entre 6 y 12 años, distribuidos en distintas categorías.

El evento fue organizado de manera conjunta por el Instituto del Deporte Chaqueño, a través del área de Red Social del Deporte y Reinserción Social, y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Resistencia, dentro de las políticas de promoción del deporte comunitario. Estas iniciativas buscan generar espacios de integración, participación y recreación para la niñez.

Durante este sábado, se vivió un clima de alegría y entusiasmo, acompañado por un gran marco de público compuesto por familias, vecinos y allegados, que brindaron apoyo y contención a los pequeños futbolistas. Asimismo, el encuentro fortaleció los lazos sociales entre los distintos barrios, destacando la importancia del deporte como herramienta de inclusión.

Al cierre de la actividad, se realizó la entrega de elementos deportivos a los equipos participantes, reconociendo su esfuerzo y fomentando la continuidad de la práctica deportiva en los más chicos.

