RESISTENCIA DETENIDO POR ROBO A MANO ARMADA Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD

La investigación permitió identificar y secuestrar el vehículo utilizado durante el hecho.

Esta mañana, la División Delitos Contra la Propiedad detuvo a un hombre de 37 años vinculado a un violento asalto ocurrido el pasado 30 de septiembre, donde una familia fue reducida bajo amenazas y despojada de una importante suma de dinero, joyas y celulares.

Tras un extenso trabajo de investigación, los efectivos lograron identificar el vehículo utilizado en el hecho, un automóvil Honda City color gris oscuro, que fue secuestrado en cercanías de un taller mecánico. Mediante la intervención judicial correspondiente, se realizaron pericias y el análisis de cámaras de seguridad, logrando establecer la participación de otro implicado.

Hoy, pasadas las 11, y con orden del Juzgado de Garantía en turno, se llevó a cabo un allanamiento en calle Andreani al 900 aproximadamente. En el lugar se logró la aprehensión del sospechoso y el secuestro de elementos de interés para la causa.

El detenido fue notificado de su situación legal en el marco de la causa caratulada como “Supuesto Robo a Mano Armada, Privación Ilegítima de la Libertad y Lesiones”, a disposición de la Fiscalía Penal N° 1.

