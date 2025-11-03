RESISTENCIA ALLANAMIENTO POR TENTATIVA DE FEMICIDIO: SECUESTRARON UN ARMA CASERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante el procedimiento se incautó un arma casera, municiones y un equipo de grabación.

Esta mañana, efectivos de la Comisaría Octava llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Alice Le Saige, en el marco de una causa por “supuesta tentativa de femicidio”.

El procedimiento, que se extendió entre las 7:30 y las 10:30. En el lugar se secuestró un arma de fabricación casera, una vaina servida calibre 12/70 y un proyectil calibre 9 milímetros.

Además, por disposición de la magistratura interviniente, se realizó el secuestro impostergable de un DVR de cámaras de seguridad, tarea que estuvo a cargo del personal del Departamento Cibercrimen, quienes resguardaron el equipo por su relevancia en la investigación.

Cabe recordar que por este caso ya se encontraban detenidas dos personas desde el pasado 30 de octubre.

