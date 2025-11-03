Pablo Quirno recibió a Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos

En tanto, para el Ejecutivo nacional la relación con Estados Unidos es clave para atraer inversiones y apuntalar el plan de estabilización económica. En ese marco, la diplomacia vuelve a ocupar un rol central en la narrativa oficial de «apertura al mundo».

Pablo Quirno asumió como nuevo canciller

Como había sido anticipado, el presidente Javier Milei le tomó juramento, el pasado martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien reemplaza a Gerardo Werthein.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que Quirno, hasta el lunes secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo; iba a jurar en el que será el primer acto oficial de la administración libertaria tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas.

Uno de los objetivos centrales de la gestión del nuevo canciller será potenciar el vínculo con Estados Unidos, en un contexto donde Werthein había recibido críticas internas después de la última reunión bilateral entre el presidente Milei y el estadounidense Donald Trump.

Tras emitir su voto el domingo, Quirno adelantó a la prensa sus prioridades, enfocadas en el comercio. “Es un honor y una responsabilidad muy grande… para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo”, afirmó.

El nuevo canciller también resaltó el «potencial enorme» de Argentina en exportaciones e inversión y confirmó que ya ha mantenido contacto con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos.

Fue este lunes cuando, contra trascendidos, Milei aseguró que no habrá anuncios inmediatos sobre la conformación del nuevo Gabinete nacional, aunque a la larga surgirán modificaciones.

Quién es Pablo Quirno

Quirno es Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En cuanto a su experiencia laboral, tiene una larga trayectoria en el sector financiero internacional y privado: se desempeñó como director para América Latina del banco J.P. Morgan de Nueva York, donde formó parte del Comité de Gerenciamiento Regional de esa entidad.

Su ingreso a la función pública se produjo en febrero de 2016, cuando fue designado Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por el entonces ministro AlfonsoPratGay.

Al año siguiente, en enero de 2017, pasó a ocupar el rol de jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, liderado por Luis Caputo, desde donde participó de negociaciones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e impulsó la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP). En 2018 asumió como director del Banco Central, pero ocupó el cargo solo por tres meses.

En 2023, ya bajo el gobierno de Milei, Quirno fue designado como Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía.