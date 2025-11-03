AL RITMO DE «I FEEL GOOD»: ASÍ FUE EL SALUDO DE JAVIER MILEI A SU NUEVO GABINETE

Por ello, el primer mandatario reunió este lunes a todo su equipo, ya con las nuevas incorporaciones y el video del saludo a cada uno de sus ministros fue compartido a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente. Al ritmo de «I feel good» de fondo, el clásico interpretado por James Brown, Milei se mostró feliz y efusivo en su ingreso al Salón de los Bustos de Casa Rosada, donde lo primero que dijo fue «Hola a todos», con la melodía de «Yo soy el león» (La Renga).

Entre todos los abrazos y apretones de mano, sorprendió la alegría con la que saludó a Santilli y la llamativa efusividad con que abrazó y saltó junto a Luis Petri.

Cabe señalar que Milei llegó a Casa Rosada cerca de las 9, luego de que Adorni fuera el primero en arribar al edificio pasadas las 7.30, en lo que fue su estreno como ministro coordinador. Alrededor de la mesa oval del Salón Eva Perón se ubicaron, además de Milei y Adorni, los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue el único que evitó posar ante las cámaras oficiales.