AL RITMO DE «I FEEL GOOD»: ASÍ FUE EL SALUDO DE JAVIER MILEI A SU NUEVO GABINETE
Con la música del clásico interpretado por James Brown de fondo, la Oficina del Presidente compartió el video en redes sociales.
Cabe señalar que Milei llegó a Casa Rosada cerca de las 9, luego de que Adorni fuera el primero en arribar al edificio pasadas las 7.30, en lo que fue su estreno como ministro coordinador. Alrededor de la mesa oval del Salón Eva Perón se ubicaron, además de Milei y Adorni, los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).
También participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue el único que evitó posar ante las cámaras oficiales.
El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, que se encuentra en Madrid participando de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander. Con la foto grupal como gesto de unidad y relanzamiento, Milei buscó transmitir una imagen de cohesión y renovación de cara a los próximos desafíos de gestión y a un cierre de año que promete alta intensidad política y económica.