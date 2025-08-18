RESISTENCIA LA POLICIA DEL CHACO TRASLADÓ A DOS HOMBRES A LA UNIDAD PENAL FEDERAL N°7

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos se encuentran detenidos por una causa por “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes”.

En la mañana de este lunes, efectivos de la División Microtráfico trasladaron a dos hombres que se encuentran detenidos en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes” y fueron llevados hacia la Prisión Regional Norte U-7 para dar continuidad con sus respectivos alojamientos dispuesto por el Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Resistencia y la Secretaría Penal 1.

Ambos ciudadanos fueron llevados desde la División Microtráfico, previo paso por la División Sanidad Policial y Antecedentes Personales y contó con la colaboración en la capsula de seguridad por el personal del Cuerpo de Operaciones Especiales.

