PUERTO TIROL RESULTADOS POSITIVOS EN OPERATIVO ANTI WILEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaria local llevó a cabo varios dispositivos de control motovehicular, en donde realizaron varias actas de infracción y secuestraron varios caños de escape ruidosos.

En el marco de operativos de prevención de ilícitos y contravenciones a las leyes de faltas, la Policía del Chaco y la Municipalidad de Puerto Tirol trabajaron mancomunadamente en pos del bienestar de la comunidad.

Es por ello, que reforzaron con controles vehiculares puntos estratégicos de la localidad, donde se registran mayor descontento de los vecinos a raíz de la velocidad y los ruidos que generan los llamados “wileros”, además de atentar contra la integridad física propia y de terceros.

Como resultado se labró gran cantidad de actas de infracciones al artículo 58 del código de faltas municipal, se secuestraron otras 20 motocicletas e incautaron 9 caños de escape por contaminación acústica.

Relacionado