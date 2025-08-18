SALUD: NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud del Chaco realizará un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en Villa Prosperidad, este miércoles 20 de agosto, Resistencia, acercando servicios de atención sanitaria integral a la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a consultas y controles en:

-Medicina general

-Obstetricia

-Odontología

-Enfermería

-Vacunación: calendario oficial, Qdenga, antigripal y Covid-19.

Además, estarán presentes equipos de programas provinciales y municipales, entre ellos: Fortaleza, Incluir Salud, el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, y las áreas municipales de Acción Social, MUNA y Dejando Huellas.

Las autoridades recordaron que es importante acercarse con DNI y carnet de vacunación para recibir la atención correspondiente y de esta manera reforzar el acceso a la salud en todo el territorio provincial

