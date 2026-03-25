Mié. Mar 25th, 2026

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RESISTENCIA JURADO POPULAR DECLARÓ A UN VARÓN CULPABLE DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO

por Redaccion 51 minutos atrás

Las partes estuvieron representadas por la fiscal de Cámara N° 1, Noelia Encinas, el querellante Pablo Vianello y la defensora del imputado, Mónica Sánchez en lo que fue el 65° juicio de este tipo realizado en la primera circunscripción judicial.

Durante la primera audiencia quedó definido el jurado y la jueza leyó las instrucciones iniciales. El martes fue el momento de los alegatos de apertura a cargo de fiscalía, querella y defensa, a lo que siguió el comienzo de la etapa de producción de la prueba. El miércoles, luego de las últimas declaraciones testimoniales las partes expusieron los alegatos de clausura. En tanto que el jueves, Kuray leyó las instrucciones finales y el jurado pasó a deliberar hasta arribar a un veredicto.

Dadas las características de la causa no se proporcionan datos extras sobre víctima e imputado.

 

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