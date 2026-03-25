EL IMPENETRABLE: CONTINÚA LA ASISTENCIA INTEGRAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL, TRAS LAS LLUVIAS PASADAS

El Gobierno provincial continúa con el operativo integral de asistencia ante la situación generada por las lluvias, días atrás, por la crecida del río, especialmente en zonas como Wichi, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y parajes cercanos.

Desde el gobierno provincial se lleva módulos alimentarios, agua mineral, colchones, frazadas y otros insumos esenciales, garantizando acompañamiento directo a las familias afectadas, con el trabajo de las áreas gubernamentales como Ñachec, del Ministerio de Desarrollo Humano; APA, Vialidad Provincial; Secheep, la Policía del Chaco y Sameep, entre otros. Asimismo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la evolución hidrometeorológica, recomendando tanto a los organismos competentes como a la población continuar en estado de alerta preventiva y adoptar las medidas necesarias ante posibles variaciones en los niveles de los ríos.

El operativo continuará en desarrollo, con equipos trabajando de manera sostenida para restablecer servicios y asistir a las comunidades afectadas.

SEGUIRÁ LA ASISTENCIA

Tras las intensas precipitaciones pasadas que alcanzaron aproximadamente los 180 milímetros, se sigue trabajando también en la infraestructura eléctrica que abastece a los parajes Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano, dejando sin servicio a gran parte del sector.

Desde las áreas del Gobierno provincial afirmaron que continuarán la asistencia a todas las familias y permanecerán en territorio atendiendo las demandas de los vecinos.

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