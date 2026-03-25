Mié. Mar 25th, 2026

TRES ISLETAS: RESCATE POLICIAL EN ZONA RURAL TRAS SINIESTRO VIAL

por Redaccion 55 minutos atrás

El 24 de marzo, personal policial de la Comisaría de Tres Isletas intervino en un siniestro vial ocurrido en Lote 1 “La Peligrosa”, paraje “La Media Luna”.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron ubicar a un hombre de 58 años que se encontraba en un canal, semi sumergido en agua y con signos de hipotermia, desorientación y múltiples lesiones.
De manera inmediata, procedieron a su rescate y traslado en ambulancia al hospital local. Posteriormente, fue derivado al hospital Bicentenario de Juan José Castelli para estudios de mayor complejidad.

Se destaca el rápido accionar, compromiso y profesionalismo del personal policial interviniente, cuyo desempeño resultó fundamental para preservar la vida del ciudadano.

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