VEREDICTO UNÁNIME VILLA ÁNGELA: JURADO DECLARA CULPABLES A DOS IMPUTADOS POR ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO
Un jurado popular en Villa Ángela declaró culpables por unanimidad a los dos imputados en la causa 38/2025-3 del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas. El veredicto se conoció al final del séptimo juicio por jurados realizado entre el lunes y el jueves en la tercera circunscripción judicial que, en esta ocasión, contó con la intervención del camarista Daniel Ruiz como juez técnico.
Durante las audiencias las partes estuvieron representadas por la fiscal de Cámara, Silvana Rinaldis, el querellante particular Basilio Gregorio Kazmak, apoderado de la víctima y los defensores Luis Medina, Sergio Bay y Raúl Bali, defensor oficial N° 1.
Dada las características del caso no se difunden datos sobre víctima e imputados.