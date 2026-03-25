VEREDICTO UNÁNIME VILLA ÁNGELA: JURADO DECLARA CULPABLES A DOS IMPUTADOS POR ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO

Durante las audiencias las partes estuvieron representadas por la fiscal de Cámara, Silvana Rinaldis, el querellante particular Basilio Gregorio Kazmak, apoderado de la víctima y los defensores Luis Medina, Sergio Bay y Raúl Bali, defensor oficial N° 1.

Dada las características del caso no se difunden datos sobre víctima e imputados.