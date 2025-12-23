RESISTENCIA- ENCONTRARON MUERTO A UN JOVEN DENTRO DE SU CASA: INVESTIGAN QUÉ OCURRIÓ

Un joven de 28 años fue hallado sin vida este lunes por la noche en una vivienda precaria ubicada sobre avenida Juana Azurduy al 3145 de Resistencia, en un hecho que es investigado como un presunto suicidio.

El episodio fue alertado a las 19:33 a través de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de un hombre identificado como Daniel Oscar Miño, de 28 años, quien se encontraba en el interior de una construcción improvisada.

En el sitio se hicieron presentes familiares del fallecido, entre ellos su madre, Regina Gómez de 61 años, quien recibió asistencia médica debido a una descompensación emocional, siendo dada de alta en el lugar.

En tanto intervino personal del Servicio de Emergencias 107, que confirmó el fallecimiento del hombre, junto al Médico Policial, autoridades policiales de la jurisdicción y superiores de la zona. Asimismo, tomó intervención el ayudante fiscal Cristian Velozo y personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco para la realización de la autopsia, a fin de establecer con precisión las causas del fallecimiento . En paralelo, la Policía tomará declaraciones testimoniales a familiares, mientras la causa continúa en etapa investigativa.