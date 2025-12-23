ISRAEL SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON IRÁN Y NETANYAHU LLEVARÍA PLANES DE ATAQUE A WASHINGTON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Israel se está preparando para una posible nueva guerra con Irán el próximos días, y dentro del estamento de seguridad israelí advierten que la próxima confrontación sería la más compleja y peligrosa hasta ahora, según informa Haaretz.

Las autoridades consideran que la creciente capacidad de misiles balísticos iraníes representa una amenaza existencial para el Estado de Israel, comparable incluso al peligro nuclear, tal como lo afirmó el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, mientras que el Canal 14 de Israel señala que en la próxima reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu se abordarán temas clave como la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza, el desarme de Hezbolá en el Líbano y la posible venta de aviones F-35 a Catar y Turquía, aunque el punto central será el “archivo iraní”, ya que Netanyahu tiene previsto presentar directamente planes de ataque contra Irán ante el liderazgo estadounidense.

Relacionado