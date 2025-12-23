EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DEBATIRÁ LA CRISIS EN VENEZUELA

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó a una reunión de urgencia para analizar la situación política y humanitaria que atraviesa Venezuela, en medio de un escenario de creciente tensión interna.

Según confirmaron fuentes diplomáticas, el encuentro se realizará este martes a las 17 (hora Argentina) y fue solicitado por el propio Gobierno venezolano. La presidencia del organismo, que durante este mes está a cargo de Eslovenia, formalizó la convocatoria en las últimas horas.

Laura Miklic, vocera de la misión permanente eslovena ante la ONU, explicó que el objetivo de la reunión es activar instancias de diálogo dentro del marco institucional del Consejo, ante la escalada de conflictividad política y social en Caracas.

Desde distintos ámbitos de la diplomacia internacional subrayan la relevancia del debate en un contexto considerado crítico y destacan el rol del Consejo de Seguridad como espacio clave para promover salidas pacíficas y consensuadas a la crisis venezolana.