CAROLINA PÍPARO FUE DESIGNADA COMO DIRECTORA DEL BANCO NACIÓN

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada con vigencia a partir del 10 de diciembre.

La medida fue formalizada mediante el decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según el texto, Píparo asumió funciones el 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, con el objetivo de completar el período previsto por la Carta Orgánica de la entidad.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una serie de cambios en la conducción del principal banco estatal.

En ese mismo contexto, a través del decreto 903/2025, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la de Darío Wasserman como vicepresidente. Este último fue designado como nuevo titular de la entidad financiera.

Tanto Tillard como Wasserman habían sido nombrados durante la gestión anterior. En ambos casos, las renuncias fueron aceptadas con expresiones formales de agradecimiento por los servicios prestados, según consta en la normativa oficial.

Carolina Píparo es una trabajadora social y política argentina nacida en La Plata en 1976. Fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2021, integrando inicialmente la coalición Avanza Libertad y luego alineándose con La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei. Antes de llegar al Congreso, ejerció como diputada provincial y se desempeñó en la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata. Su perfil público cobró notoriedad tras convertirse en víctima de un violento asalto en 2010, hecho que marcó su carrera política y mediática.