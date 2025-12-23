CASTELLI: ROMINA STEBNER, LA UNICA CHAQUEÑA EN EL PANAMERICANO MASTER

Romina Stebner llegó desde Juan José Castelli a los estudios de Canal 9 con una valija cargada de medallas y otra, menos visible, cargada de recorrido personal. La ciclista fue la única mujer chaqueña en competir en el Panamericano Máster disputado en Asunción, Paraguay, y regresó con una cosecha histórica: siete preseas en total, cinco de plata y dos de bronce, tras participar tanto en pruebas de pista como en ruta, en un certamen que reunió a corredoras de distintos países.

En diálogo con N9, Stebner explicó que el salto al plano internacional fue el resultado de un proceso sostenido y metódico. «La preparación más o menos llevó prácticamente un año», dijo, al recordar una planificación que fue ajustándose con kilómetros, exigencias físicas y la logística de un objetivo que parecía lejano. «Fui con muchas ilusiones y me vine muy feliz, muy contenta. Con siete medallas», resumió, todavía con la emoción a flor de piel.

Su historia en el ciclismo, sin embargo, no empieza en un podio, sino en la familia. Romina contó que su padre es ciclista «de muy chiquita», y que esa herencia fue el primer contacto con la disciplina, aunque por «cuestiones de la vida» se había alejado. Con los años, retomó: «Decidí retomar de grande», explicó. La pandemia funcionó como disparador: «Arranqué precisamente en la pandemia como para hacer una actividad deportiva», y desde ahí el camino fue escalando, «campeonato, esto, lo otro», hasta que «una cosa lleva a la otra».

La experiencia en Asunción también la enfrentó con el costado mental de la alta competencia. «Como deportista uno combate los… miedo», expresó, al reconocer que llegó «llena de miedo» por el nivel de rivales y la magnitud del evento. En ese contexto, una frase funcionó como ancla: «Siempre uno cree que… los otros son mejores que uno, pero después te encontrás ahí y decís, bueno, todos tenemos dos piernas, soy de Castelli, Chaco y estoy acá, por algo». Ese cambio de enfoque, sostuvo, fue clave para competir y disfrutar.

Más allá de los resultados, Stebner destacó el clima humano que se vive en un torneo internacional, incluso cuando hay rivalidad. «Lo que me gustó fue que… recibir el abrazo de una persona de otro país que te felicite», señaló, y valoró «los lazos que se van creando» en el deporte. Al hablar de aprendizaje, también fue directa: «Cuando uno pierde, también aprende», y advirtió que muchas veces el límite no está en el físico sino en «una preparación mental», en la hidratación, la comida, el manejo de carrera y, sobre todo, en sumar rodaje: «La experiencia… suma al momento de las competencias a este nivel».

Con vida familiar y una carrera en marcha, Romina admite que el equilibrio no siempre es simple: «Yo estudio, tengo una hija… que también me demanda sus actividades», contó. Aun así, sostuvo que el deporte le ordenó la vida por dentro: «A mí el deporte me dio una estabilidad emocional», definió, y lo describió como «una terapia«. Con ese impulso, y con siete medallas que ya son orgullo para el Chaco y el ciclismo femenino, la castelense mira hacia adelante con una meta clara: seguir preparándose, manejar lo emocional y transformar el «8» que se puso este año en un puntaje todavía más alto en la próxima temporada.