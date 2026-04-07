RESISTENCIA EN VILLA PROSPERIDAD RECUPERARON UNA BICICLETA ROBADA

Lo habían ocultado en un rancho deshabitado, la policia secuestró la bici y luego lo restituyeron a su propietario.

Anoche, cerca de las 23:00 horas, efectivos de la División Enlace Operativo Metropolitana lograron recuperar una bicicleta que había sido sustraída. El operativo tuvo lugar en el Lote 202 del barrio Villa Prosperidad, en la ciudad de Resistencia, mientras el personal policial realizaba tareas de prevención en el móvil policial.

Los agentes tomaron conocimiento a través de informantes sobre la posible existencia de una bicicleta de dudosa procedencia escondida en un rancho deshabitado de la zona. Al dirigirse al lugar, constataron la veracidad de la información y procedieron al secuestro de una bicicleta tipo mountain bike, marca Zion, modelo Aspro, rodado 29.

Tras las averiguaciones correspondientes, se logró establecer que el rodado había sido sustraído desde un domicilio ubicado en calle Saavedra. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, de 31 años, quien confirmó el robo desde el balcón de su departamento y reconoció el bien recuperado como de su propiedad.

Por disposición del equipo fiscal interviniente, la bicicleta fue restituida a su propietario bajo acta formal, mientras continúan las diligencias para identificar y dar con el supuesto responsable del hecho.

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