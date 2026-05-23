LOTERÍA CHAQUEÑA FORTALECIÓ A 280 ENTIDADES CIVILES CON EL SORTEO BENÉFICO Y SOLIDARIO

_”En esta edición pudimos llegar a los 70 municipios y asistir a 280 entidades civiles sin fines de lucro que en conjunto comercializaron 100 mil bonos, además de colaborar con 40 personas que necesitaban afrontar tratamientos médicos especiales”, remarcó Apud Masín._

Lotería Chaqueña llevó adelante ayer una nueva edición del tradicional Sorteo Benéfico y Solidario por la Vida, una iniciativa que volvió a demostrar el fuerte compromiso social del organismo provincial, permitiendo colaborar con cientos de instituciones de bien público y personas que atraviesan tratamientos médicos especiales en todo el territorio chaqueño.

La edición número 87 del sorteo se realizó en la Sala de Sorteos “Vicente Amores” y contó con la presencia del presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; el vocal suplente por el personal, Miguel Jaurechi; el gerente comercial, Gustavo Maurokefalidis; y el director de Juegos Especiales, Pablo Espinosa, entre otras autoridades.

Asimismo, el titular del organismo remarcó que “se trata de una herramienta solidaria impulsada por el gobernador Leandro Zdero junto a Lotería Chaqueña desde el inicio de esta gestión”.

El programa solidario permitió que las instituciones participantes obtuvieran una ganancia del 70 por ciento sobre el valor de los bonos vendidos, mientras que las personas que debían afrontar tratamientos médicos especiales recibieron un beneficio del 90 por ciento.

Ganadores

El premio mayor del Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida fue para el número 00217, comercializado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia del Chaco. El ganador se llevó una camioneta Jeep Renegade.

El segundo premio correspondió al número 14643, asignado a la EEP N° 127 “Alfonso de Laferrere”, cuyo ganador obtuvo una motocicleta XR Tornado.

En tanto, el tercer premio, consistente en un moderno centro de entretenimiento, fue para el cartón número 28714, asignado a la EEP N° 137.

Además, del cuarto al décimo lugar se entregaron importantes premios en efectivo, mientras que las instituciones que comercializaron los números ganadores recibieron premios estímulo de un millón de pesos cada una.

Los resultados completos del Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida se encuentran disponibles en las vías oficiales de Lotería Chaqueña￼.

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