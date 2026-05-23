CAMPO LARGO: ZDERO INAUGURÓ NUEVAS CUADRAS DE PAVIMENTO URBANO Y DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD

”Agradecemos al Gobierno provincial porque nunca nos cerró las puertas y eso nos permite seguir proyectando cosas buenas para nuestro pueblo”-expresó el intendente Suárez.

El gobernador Leandro Zdero junto al intendente Manuel Suárez y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, inauguraron anoche las nuevas cuadras de pavimento urbano sobre la calle Domingo Faustino Sarmiento de Campo Largo, en el marco de una intervención integral destinada a optimizar la circulación vehicular, especialmente del tránsito pesado, y mejorar el saneamiento hídrico del sector.

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de seguir avanzando con obras que fortalezcan la conectividad urbana y acompañen el desarrollo de la localidad. “Quiero agradecer por la confianza y el afecto de la gente de Campo Largo. Estamos muy contentos de estar junto al intendente y al equipo de funcionarios del Gobierno provincial y local; fue un compromiso que asumimos el día del aniversario de Campo Largo”, expresó Zdero.

En esa línea, remarcó que el objetivo es consolidar una ciudad con infraestructura moderna y preparada para crecer. “Estamos transitando varias obras que vamos a realizar juntos y que apuntan a mejorar y realzar el perfil urbano de la ciudad, fortalecer la conectividad y poner en valor este espacio. Queremos que, cuando alguien cruce por Campo Largo, identifique claramente una ciudad que crece, se desarrolla y muestra todo su potencial”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario provincial señaló que las obras fueron planificadas de manera integral, priorizando no solo la pavimentación sino también aspectos fundamentales para garantizar durabilidad y mejores condiciones de vida para los vecinos. “Para nosotros es importante trabajar garantizando primero la consolidación del pavimento, después el desagüe, la señalización y la iluminación”, afirmó.

Zdero adelantó además que junto al Municipio ya se proyectan nuevas intervenciones para continuar fortaleciendo distintos sectores de la localidad. Entre ellas mencionó un plan de mejoramiento barrial y la futura construcción de una cancha de hockey en el predio del ferrocarril, espacio recuperado recientemente por la comunidad. “Queríamos cumplir con este compromiso que firmamos el año pasado en el marco del aniversario de la ciudad”, concluyó el jefe del Ejecutivo provincial.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Suárez valoró el acompañamiento permanente del Gobierno provincial para ejecutar obras de infraestructura en la localidad. “Le agradecía al gobernador porque son obras que el Municipio no podría realizar solo. Hoy ver este pavimento y la conectividad que genera entre los barrios San Juan, San José y San Antonio realmente nos gratifica, porque significa una mejor calidad de vida para los vecinos”, manifestó.

Además, destacó la posibilidad de seguir avanzando con nuevas obras urbanas en sectores históricamente relegados. “Nos dieron la posibilidad de ejecutar 16 cuadras de cordón cuneta en el lote 49, un barrio que históricamente estuvo postergado, y poder llevar hoy esa obra es algo importantísimo para esa barriada”, señaló.

Finalmente, Suárez agradeció el respaldo institucional del Ejecutivo provincial y destacó el esfuerzo conjunto para concretar la obra inaugurada. “Son tiempos complejos, pero siempre estuvimos presentes junto a la gente, en lo social, en salud y en deporte”-concluyó.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para avanzar con pavimento urbano y servicios complementarios en distintas localidades del interior chaqueño. Además de la pavimentación, los trabajos incluyeron reparaciones de bacheos existentes y tareas de saneamiento hídrico para garantizar el correcto escurrimiento del agua mediante la canalización de conductos a cielo abierto con caños de PEAD en puntos estratégicos. De esta manera, la intervención no solo mejora la transitabilidad, sino que también aporta una solución estructural para la conservación del espacio urbano y la calidad de vida de los vecinos.

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