COLONIA ELISA: EL BARRIO MATADERO COMIENZA A ESCRIBIR UNA NUEVA HISTORIA CON LA LLEGADA DEL AGUA POTABLE.
Después de 18 años de espera, las familias contarán con el servicio de agua potable domiciliaria.
Los trabajos de SAMEEP se desarrollan en el sector conocido como Pasaje Interno, en Quinta 7, y contemplan la colocación de aproximadamente 200 metros de cañería de 75 milímetros de diámetro, fortaleciendo así la infraestructura básica y mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Durante una recorrida por la obra, el vocal de SAMEEP, CPN Rubén Custiniano, acompañado por el concejal local Fidel Ibarra, destacó el impacto social de esta intervención y reafirmó el compromiso de la empresa con las localidades del interior provincial. “Estas son obras fundamentales porque garantizan un derecho esencial como es el acceso al agua potable. Desde SAMEEP, junto a las demás área del Gobierno provincial, seguimos trabajando para llegar con soluciones concretas a cada localidad y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas”, expresó.
Por su parte, el coordinador de Zona I de Sameep, Raúl Fretes, explicó que la obra responde a un reclamo histórico de las familias del sector. “Estamos ejecutando una extensión de aproximadamente 200 metros de cañería de 75 milímetros en el barrio Matadero. Esta intervención beneficiará directamente a 25 familias que venían solicitando este servicio desde hace muchos años”, señaló.
En tanto, el encargado de Sameep en Colonia Elisa, Cristian Forlín, remarcó el trabajo articulado para concretar la obra y adelantó que el servicio estará habilitado próximamente. “Logramos avanzar con esta obra tan esperada por las familias del barrio. En el transcurso de la próxima semana estaremos finalizando las conexiones y habilitando el servicio para todos los vecinos beneficiados”, manifestó.
UN CAMBIO HISTÓRICO PARA LAS FAMILIAS
Los vecinos del barrio Matadero expresaron su satisfacción por la concreción de una obra largamente esperada, resaltando la importancia de contar finalmente con acceso al agua potable en sus hogares.
Silvia Verónica, vecina del sector, manifestó: “Estamos muy contentos y agradecidos porque después de muchos años vamos a tener nuestra propia agua”.
En la misma línea, otra habitante del barrio señaló: “Esto representa un avance muy importante para todos nosotros. El agua es algo indispensable, especialmente en verano, y hoy vemos que este pedido tan necesario se está haciendo realidad”.
Por su parte, Guillermo Sotelo recordó las dificultades que atravesaban las familias antes de la obra. “Hace 18 años que vivimos acá y estábamos conectados de manera precaria a la casa de un vecino. No teníamos presión y cuando se cortaba el agua, nos quedábamos sin nada. Hoy estamos muy agradecidos”, expresó.
Finalmente, Juan Almirón destacó el impacto positivo que tendrá esta intervención para toda la comunidad. “Es una obra muy importante porque el agua era algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo. Esto ayuda muchísimo a los vecinos y representa un verdadero progreso para nuestro barrio”, afirmó