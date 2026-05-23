COLONIA ELISA: EL BARRIO MATADERO COMIENZA A ESCRIBIR UNA NUEVA HISTORIA CON LA LLEGADA DEL AGUA POTABLE.

Los trabajos de SAMEEP se desarrollan en el sector conocido como Pasaje Interno, en Quinta 7, y contemplan la colocación de aproximadamente 200 metros de cañería de 75 milímetros de diámetro, fortaleciendo así la infraestructura básica y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Durante una recorrida por la obra, el vocal de SAMEEP, CPN Rubén Custiniano, acompañado por el concejal local Fidel Ibarra, destacó el impacto social de esta intervención y reafirmó el compromiso de la empresa con las localidades del interior provincial. “Estas son obras fundamentales porque garantizan un derecho esencial como es el acceso al agua potable. Desde SAMEEP, junto a las demás área del Gobierno provincial, seguimos trabajando para llegar con soluciones concretas a cada localidad y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Zona I de Sameep, Raúl Fretes, explicó que la obra responde a un reclamo histórico de las familias del sector. “Estamos ejecutando una extensión de aproximadamente 200 metros de cañería de 75 milímetros en el barrio Matadero. Esta intervención beneficiará directamente a 25 familias que venían solicitando este servicio desde hace muchos años”, señaló.

En tanto, el encargado de Sameep en Colonia Elisa, Cristian Forlín, remarcó el trabajo articulado para concretar la obra y adelantó que el servicio estará habilitado próximamente. “Logramos avanzar con esta obra tan esperada por las familias del barrio. En el transcurso de la próxima semana estaremos finalizando las conexiones y habilitando el servicio para todos los vecinos beneficiados”, manifestó.