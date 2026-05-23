SAÉNZ PEÑA:: FUE A PEDIR COMIDA Y APROVECHÓ PARA ROBAR LA CAJA REGISTRADORA

La mujer fue detenida.

Esta tarde, cerca de las 19:20, los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Sáenz Peña demoraron a una ciudadana de 60 años acusada de sustraer dinero de la caja registradora de un local en donde había pedido comida. La dueña del comercio llamó a los agentes y estos la atraparon con más de 160 mil pesos en efectivo.

Según lo alertado, la mujer había ido al local a pedir dinero o comida. Cuando la encargada del local fue a buscar algo para donar, la ciudadana aprovechó y sustrajo dinero de la caja registradora y huyó.

Finalmente, después de la alerta, los motorizados la detuvieron con 163 mil pesos en efectivo. La damnificada dijo que no realizaría la denuncia debido a que la mujer posee alguna discapacidad mental. El dinero le fue devuelto y la sospechosa quedó en libertad

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