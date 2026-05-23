BUSQUEDA DE AXEL GONZALEZ SE SUMAN TRES NUEVAS DETENCIONES EN EL CASO POR LA DESAPARICION DEL JOVEN DE 21 AÑOS

Esta tarde, los efectivos de la División Delitos Contra las Personas, llevaron a cabo las aprehensiones de tres hombres que serían cercanos al joven desaparecido.

Cerca de las 15, los investigadores detuvieron a tres masculinos que serían personas allegadas a Axel, todo estas diligencias realizadas por directivas y bajo supervisión del Fiscal Penal Especial en Derechos Humanos Dr. Enrique Luciano Santos.

Los detenidos tienen 36, 32, y 29 años y todos residirían en cercanías de donde habría sido visto por última vez el joven de 21 años, más precisamente en los Barrios Anunciación, Takay y Puerto Vicentini

Cabe mencionar, que continúan los operativos de búsqueda sin descanso, con gran cantidad de recursos humanos y materiales disponibles, para poder dar lo más rápido posible con el paradero del ciudadano Axel González de 21 años.

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