EL IMPENETRABLE: EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES CONTINÚAN RECIBIENDO ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, encabezó este viernes una intensa agenda territorial que incluyó emprendedores, pequeños productores y trabajadores rurales de Tres Isletas, Juan José Castelli y parajes de la zona del Malá.

La jornada comenzó en Tres Isletas, donde el funcionario provincial mantuvo un encuentro con integrantes de la cooperativa de trabajo Sojalim, integrada por mujeres emprendedoras que desarrollan productos alimenticios y distintas actividades productivas. “Pudimos dialogar, acordar acciones hacia adelante y fortalecer el trabajo que realizan”, señaló Dudik, destacando además el acompañamiento de la Subsecretaría de Emprendedurismo Rural y Urbano para consolidar este tipo de iniciativas productivas. Posteriormente, la comitiva se trasladó a Juan José Castelli junto al coordinador provincial del PRODER, Belchi Silva; técnicos extensionistas y el delegado regional Marcos Viana, para recorrer establecimientos rurales afectados por las inundaciones y el desborde de canales.

En la zona rural del Malá, el ministro tomó contacto directo con productores perjudicados por el avance del agua tras las intensas lluvias registradas semanas atrás. Uno de los casos relevados fue el del productor Cortés, quien sufrió pérdidas de animales, daños en las pasturas y complicaciones derivadas del anegamiento de su campo. “Tratamos de acompañar en todo momento, como nos pide permanentemente el gobernador”, expresó Dudik durante la recorrida.

Además de entregar asistencia y forrajes, el funcionario remarcó el trabajo articulado con la Administración Provincial del Agua, representada por el vocal Luis Castagno, para avanzar en soluciones vinculadas al manejo hídrico y la limpieza de canales.

Durante la recorrida también estuvieron en un emprendimiento de producción de frutillas impulsado con apoyo del Ministerio de la Producción, así como una pequeña fábrica artesanal de escobas afectada por las inundaciones.

En ese contexto, Dudik subrayó la necesidad de avanzar en obras estructurales que permitan brindar soluciones de fondo a las problemáticas del sector rural. “Las obras de manejo del agua, energía y canales son fundamentales para solucionar problemas históricos y no vivir permanentemente de emergencia en emergencia”, sostuvo.

Desde el Ministerio de la Producción destacaron el compromiso de continuar acompañando a productores, emprendedores y familias rurales del interior provincial mediante asistencia técnica, acompañamiento territorial y políticas públicas orientadas al desarrollo productivo.

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