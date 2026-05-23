FUERTE ESPERANZA : EL VIERNES 22 DE MAYO RECIBÍ LA VISITA DEL INTENDENTE DE JUAN JOSÉ CASTELLI, PIO SANDER, JUNTO AL DIPUTADO PROVINCIAL SANTIAGO PÉREZ PONS Y AL INTENDENTE DE PAMPA DEL INDIO, GUSTAVO KARASIUK.
Durante la jornada visitamos la radio FM 100.9 El Impenetrable, donde compartieron una entrevista al aire, y luego recorrimos los trabajos de perforación que lleva adelante nuestro municipio para dar respuesta a la problemática del agua.
También visitamos Misión Nueva Pompeya, donde participamos de una importante y cálida reunión junto a referentes y vecinos de la comunidad.
Asimismo, manifestaron preocupación por el contexto económico y social actual, señalando el impacto de las políticas de ajuste, la falta de empleo y el abandono de áreas esenciales como salud, educación y asistencia social.
“La idea es salir a caminar las comunidades, escuchar a la gente y trabajar junto a ellos. Hoy estamos atravesando una situación muy difícil y creemos que es momento de poner la militancia en marcha y volver a estar cerca de cada vecino”, expresaron.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.
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