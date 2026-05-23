COMISARÍA CHARADAI INTERCEPTARON A UN CAZADOR SIN PERMISO Y SECUESTRARON UN RIFLE CALIBRE 22

El procedimiento se realizó esta tarde sobre Ruta Provincial N° 7. El hombre fue notificado en una “Supuesta Infracción a la Ley Provincial de Caza”.

Pasadas las 16, En el marco de un operativo realizado por efectivos de la Comisaría de Charadai, se llevó adelante un procedimiento por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza N° 1429-R.

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 7, donde los uniformados interceptaron una camioneta en la que se movilizaba un hombre que realizaba actividades de caza en la zona.

Durante la inspección, los agentes constataron que transportaba un rifle carabina calibre 22, apto para uso. Al ser consultado por la documentación correspondiente, el conductor reconoció no contar con los permisos exigidos para desarrollar dicha actividad.

Finalmente, el demorado fue notificado de una “Supuesta Infracción a la Ley N° 1429-R de Caza”, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno.

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