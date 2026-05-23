DURO COMUNICADO DE LA CGT POR LA INTERVENCIÓN DE LA UOM: «AUTONOMÍA DE LOS TRABAJADORES»

Ante ello, desde la UOM salieron al cruce de la inédita decisión judicial mediante un comunicado titulado “La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, en el cual se rechazan todos los argumentos de la resolución dictada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei” al levantar la cautelar contra la reforma solicitada por la CGT.

Para la conducción metalúrgica, los mencionados magistrados “avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización” y al que calificaron como “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses”.

Esa “operación” tiene “un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”, denuncia la UOM en la ya citada declaración de prensa.

El sindicato subraya además que este ataque se ejecuta en el momento en el que se encuentran batallando contra las grandes cámaras del sector, encabezadas por el Grupo Techint de Paolo Rocca, para revertir la brutal pérdida salarial acumulada en los últimos dos años de gobierno libertario.