DURO COMUNICADO DE LA CGT POR LA INTERVENCIÓN DE LA UOM: «AUTONOMÍA DE LOS TRABAJADORES»
La CGT emitió un repudio a la decisión judicial y a través de su cuenta en X declararon su repudio a la intervención.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo judicial sin precedentes que sacude al gremialismo argentino. El tribunal anuló los comicios de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), invalidó la reelección del secretario general Francisco Abel Furlán a nivel nacional y ordenó la intervención judicial del sindicato por seis meses. El hecho fue calificado por el gremio como una “una operación política, judicial y empresaria”.
En este contexto, la CGT se pronunció rechazando enfáticamente la intervención de la UOM. “Rechazamos enfáticamente el intento de la Justicia de avanzar sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, afirmaron.
Según detalló la periodista judicial Vanesa Petrillo, la Sala VIII de la Cámara del Trabajo describió un panorama de «extrema gravedad institucional» al constatar que el sindicato quedó completamente acéfalo y sin conducción legal.
La resolución de los magistrados Víctor Pesino y María Dora González dispuso el cese inmediato de todas las autoridades electas y nombró como interventor al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá la tarea de normalizar el gremio y convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.
Ante ello, desde la UOM salieron al cruce de la inédita decisión judicial mediante un comunicado titulado “La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, en el cual se rechazan todos los argumentos de la resolución dictada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei” al levantar la cautelar contra la reforma solicitada por la CGT.
Para la conducción metalúrgica, los mencionados magistrados “avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización” y al que calificaron como “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses”.
Esa “operación” tiene “un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”, denuncia la UOM en la ya citada declaración de prensa.
El sindicato subraya además que este ataque se ejecuta en el momento en el que se encuentran batallando contra las grandes cámaras del sector, encabezadas por el Grupo Techint de Paolo Rocca, para revertir la brutal pérdida salarial acumulada en los últimos dos años de gobierno libertario.