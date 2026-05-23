TRÁNSITO URBANO Y PATRULLA VIAL VILLA ÁNGELA RETUVIERON UN CAMIÓN CON 30 TONELADAS DE TRIGO POR IRREGULARIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN

El procedimiento se realizó esta tarde en un control vial sobre Ruta Nacional N° 95, en Santa Sylvina. La carga no contaba con documentación respaldatoria.

Alrededor de las 15 efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Interior de Villa Ángela, retuvieron preventivamente un camión que transportaba unas 30 toneladas de trigo sin la documentación exigida para el traslado de la carga.

El procedimiento tuvo lugar en el Puesto de Control Caminero N° 6, ubicado sobre Ruta Nacional N° 95, a la altura del kilómetro 941, en jurisdicción de Santa Sylvina.

Al inspeccionar el rodado, los operadores viales detectaron que el conductor trasladaba cereal a granel sin contar con la documentación respaldatoria correspondiente requerida para este tipo de transporte.

Finalmente, los uniformados pusieron en conocimiento de la Magistratura, por el fiscal de turno dispuso la retención preventiva tanto del camión como de la carga transportada, medida que permanecerá vigente hasta que se regularice y acredite la documentación pertinente.

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