CONSORCIOS CAMINEROS: EMOTIVO HOMENAJE A HOMBRES QUE DEDICARON SU VIDA A LOS CAMINOS RURALES DEL CHACO

Este sábado, en el marco del aniversario de la creación de la Ley de Consorcios Camineros, se realizó un emotivo acto donde se llevó adelante la imposición del nombre “Marcelino Pedro Campestrini” al Consorcio 40, y además, el gobernador Leandro Zdero entregó un reconocimiento al contador José De Bortoli, subrayando que “ambos representan el esfuerzo y la dedicación de generaciones de consorcistas chaqueños”.

En ese contexto, el gobernador Leandro Zdero destacó “Homenajear a hombres que han hecho historia en los caminos rurales es muy importante. Hoy este consorcio lleva el nombre de Marcelino Campestrini, un hombre de muchísima trayectoria, con un compromiso fundamental y una enorme responsabilidad con los caminos rurales y con los consorcios”, expresó el mandatario. Asimismo, el gobernador también resaltó el reconocimiento al contador José De Bortoli, subrayando que ambos representan el esfuerzo y “Esto significa resaltar la tarea y el compromiso de trabajar por nuestro Chaco y por nuestros productores, teniendo los caminos en condiciones para garantizar conectividad y desarrollo en toda la provincia”, señaló.

Zdero remarcó además que el homenaje a cada trabajador refleja el orgullo de las familias y de toda la comunidad hacia quienes dedican su vida al servicio público y productivo.

”QUE VENGA EL GOBERNADOR Y HAGA ESTE RECONOCIMIENTO SIGNIFICA MUCHÍSIMO PARA NOSOTROS”

En tanto, Marcelino Pedro Campestrini manifestó su emoción por el reconocimiento recibido y aseguró que fue una sorpresa total. “No estaba preparado para esto, no sabía nada. Me encuentro con este reconocimiento que agradezco muchísimo”, expresó emocionado.

Campestrini recordó que forma parte del consorcio desde hace 36 años y explicó que la tarea principal de estas entidades es la conservación de los caminos rurales, fundamentales para la conectividad y el desarrollo productivo.

“Que venga el gobernador de la provincia y haga este reconocimiento significa muchísimo para nosotros”, agregó.

A su turno, el contador José De Bortoli también agradeció el homenaje y destacó el valor social del sistema de consorcios camineros y recordó su participación desde los inicios de la implementación práctica de la ley y destacó el trabajo realizado para fortalecer la transferencia de fondos y la administración de los consorcios.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco, Julio Fantín, recordó que el 23 de mayo se conmemora la creación de la Ley de Consorcios Camineros y valoró profundamente el espíritu solidario del sistema. “Hoy reconocemos a consorcistas por su compromiso y participación. Ser consorcista implica solidaridad, poner tiempo y trabajo al servicio del otro, del productor chaqueño que necesita caminos para producir y permanecer en la ruralidad”, afirmó.

Fantín explicó que actualmente los consorcios sostienen cerca de 29 mil kilómetros de caminos naturales en toda la provincia y resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial y de Vialidad Provincial para fortalecer el funcionamiento del sistema.

Por último, el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert, valoró el trabajo articulado entre el municipio, Vialidad Provincial y los consorcios camineros para garantizar la accesibilidad en zonas rurales y semiurbanas.

“Es un acto importante, muy valioso, porque reconoce a personas que dieron la vida por el sistema caminero. La accesibilidad y el mantenimiento de los caminos rurales es responsabilidad de todos”, concluyó.

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