MACHAGAI EFECTIVOS POLICIALES SALVARON LA VIDA DE UN BEBÉ QUE SE HABÍA ATRAGANTADO CON COMIDA
Tras maniobras de Heimlich lograron desobstruir las vías respiratorias del niño y estabilizar su respiración.
Alrededor de las 21:30 horas, una mujer se presentó en la dependencia para alertar que, en la tienda un menor de edad se había atragantado con comida y presentaba serias dificultades para respirar.
De forma inmediata, una comisión policial a bordo del móvil, encabezada por la oficial ayudante Agustina Blanco y otros uniformados, se dirigió hasta la avenida Belgrano.
Allí, constataron que el menor de un año de edad, se encontraba somnoliento y con dificultades respiratorias. Mientras se solicitaba asistencia médica al hospital local, la oficial Blanco y la cabo primero Espinosa realizaron maniobras de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias del niño y estabilizar su respiración.
Minutos después, arribó una ambulancia que trasladó al menor junto a su madre, al hospital local. Allí fue atendido por el doctor Julio González, quien confirmó que el niño se encontraba fuera de peligro y en buen estado general, por lo que recibió el alta médica.
La rápida intervención del personal policial resultó fundamental para evitar un desenlace trágico, destacándose el accionar y la capacitación en primeros auxilios de los efectivos intervinientes.