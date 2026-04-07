RESISTENCIA DETENIDOS POR ROBAR UNA RUEDA DE AUXILIO TRAS DAÑAR UN AUTO

El bien fue restituido a su propietario y los presuntos autores alojados en la unidad interviniente

Pasada la medianoche, efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia intervinieron en un hecho de robo ocurrido en calle Doctor Reggiardo al 575.

El procedimiento se inició luego de que personal policial tomara conocimiento sobre la sustracción de una rueda de auxilio desde el interior de un automóvil, para lo cual los autores provocaron daños en el vidrio de una de las ventanillas del rodado.

Como resultado de la intervención, fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 31 años, sindicados como los presuntos autores del hecho. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial.

El damnificado un ciudadano de 25 años, radicó la denuncia formal y manifestó su intención de accionar penalmente.

Tras ser informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión e identificación de los involucrados en la causa por supuesto robo, así como también la verificación de sus antecedentes, en el marco de la investigación en curso.

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