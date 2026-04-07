EL SISTEMA DE DRENAJE DEL GRAN RESISTENCIA FUNCIONA CON NORMALIDAD, TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS

El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, confirmó que el sistema de bombeo y escurrimiento en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) opera con normalidad, pese a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

El funcionario detalló que el canal Soberanía Nacional, en el tramo que va desde la Ruta Nacional N° 11 hasta su desembocadura en Puerto Vilelas, presenta un escurrimiento sin inconvenientes y aún cuenta con capacidad para almacenar agua. En la misma línea, indicó que las lagunas de la zona mantienen niveles adecuados, con margen suficiente para recibir el caudal proveniente de las precipitaciones.

En la ciudad de Resistencia, Pilar señaló que, si bien se registran calles con acumulación de agua de cordón a cordón, la circulación vehicular es posible si se transita con precaución, especialmente en las primeras horas del día.

Respecto a las estaciones de bombeo, explicó que se produjeron inconvenientes puntuales debido a interrupciones en el suministro eléctrico. Sin embargo, tras la normalización del servicio, todas las estaciones se encuentran actualmente operativas.

Asimismo, informó que el pronóstico meteorológico prevé una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde de este martes, lo que contribuirá al normal escurrimiento del agua acumulada.

Finalmente, Pilar destacó la efectividad del Plan de Contingencia implementado durante el fin de semana largo, subrayando que las acciones preventivas permitieron dar respuesta adecuada a las lluvias y garantizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico en toda el área metropolitana.

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