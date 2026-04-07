EL GOBIERNO PROVINCIAL REALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO INTEGRAL EN BARRANQUERAS

En el marco del 119º aniversario de Barranqueras, el Gobierno provincial llevó adelante un nuevo operativo integral con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad, garantizando atención sanitaria, asesoramiento y acceso a programas provinciales.

La jornada se desarrolló ayer en la intersección de Av. San Martín y Brown, donde vecinos pudieron acceder de manera gratuita a controles de salud, actualización del calendario de vacunación y orientación sobre distintos programas impulsados por el Estado provincial.

Durante el operativo, equipos de SAMEEP brindaron asesoramiento sobre el servicio de agua potable, además de facilitar gestiones vinculadas a la tarifa social y recepción de reclamos a través de su oficina de gestión social.

Asimismo, participaron distintos organismos e iniciativas provinciales. Lotería Chaqueña se sumó con propuestas institucionales, mientras que el Instituto del Deporte promovió actividades físicas y recreativas. También estuvieron presentes los programas “EcoEquipo” y “Soy Joven”, que ofrecieron espacios de concientización sobre el cuidado del ambiente, la participación juvenil y el compromiso comunitario.

De la actividad participaron la subsecretaria de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, Sandra Sibila; la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara; el gerente comercial de SAMEEP, Jonathan Roa; y el concejal de Barranqueras, Juan Chaussivert, entre otros funcionarios.

En este sentido, la subsecretaria Ogara destacó la importancia de estos operativos para fortalecer el vínculo con la comunidad y atender demandas concretas. “Recibimos distintos reclamos vinculados al hábitat, los cuales serán relevados para avanzar en una planificación que permita dar respuestas”, señaló.

Por su parte, el concejal Chaussivert valoró la iniciativa y expresó: “Este operativo integral es una excelente forma de celebrar junto a los vecinos”, al tiempo que hizo llegar su saludo a la comunidad en un nuevo aniversario de la ciudad.

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