CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a abonarse este miércoles 8.

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos de la entidad.

Desde la cartera económica señalaron que la planificación del cronograma tiene como objetivo garantizar mayor orden y previsibilidad en los pagos, evitando aglomeraciones y facilitando el acceso de los beneficiarios a sus haberes de manera rápida y segura.

De acuerdo al detalle informado, el esquema de pagos se desarrollará de la siguiente manera:

-El miércoles 8 de abril se abonará el programa Expertos, correspondiente al Ministerio de Salud.

-El jueves 16 de abril será el turno de las Becas Más Salud, dependientes del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, del Ministerio de Gobierno.

-En tanto, el viernes 17 de abril se acreditarán los fondos del Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas, ambos del Ministerio de Desarrollo Humano, y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que los fondos estarán disponibles a través de los medios digitales del NBCH, como cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles, lo que permite a los beneficiarios operar sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Finalmente, remarcaron la importancia de utilizar los canales electrónicos para una gestión más cómoda y segura, en línea con las políticas de modernización que impulsa el Gobierno provincial.

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