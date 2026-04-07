ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL BANCO DEL CHACO: LIVIO GUTIÉRREZ OCUPARÁ LA PRESIDENCIA

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) renovó sus autoridades en el marco de la Asamblea Ordinaria, dando inicio a una nueva etapa institucional que estará encabezada por Livio Gutiérrez como presidente de la entidad.

La conducción se completa con la incorporación de los directores Juan Carlos Sforza, Anabella Vogelmann y Claudia Bernardis. En tanto, asumieron como síndicos Adrián Veleff y Gerardo Marinoff.

Durante el acto, Gutiérrez agradeció la confianza depositada por el gobernador Leandro Zdero, destacó el acompañamiento del equipo económico provincial y reconoció la labor del directorio saliente, en especial la gestión de Germán Dahlgren. “Buscamos fortalecer el sistema privado y productivo del Chaco”, afirmó el flamante presidente, quien remarcó la solidez de la entidad y su capacidad de adaptación frente a contextos económicos cambiantes. En esa línea, anticipó la continuidad de políticas orientadas a ampliar beneficios para los clientes, como las promociones de Tarjeta Tuya y el trabajo conjunto con instituciones locales para potenciar eventos y propuestas comerciales.

Gutiérrez subrayó además la importancia de contar con equipos técnicos sólidos para responder con rapidez a las regulaciones del Banco Central de la República Argentina, y destacó que, en un escenario donde gran parte del sistema financiero registró resultados negativos, el NBCH logró mantener ganancias.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de factores internacionales en la economía local, señalando que variables globales, como el precio del petróleo y conflictos geopolíticos, inciden directamente en las finanzas públicas y privadas.

Metas y desafíos

De cara a esta nueva gestión, el objetivo principal será profundizar el acompañamiento al sistema productivo, agropecuario, industrial y comercial de la provincia. En ese marco, se proyectan inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo logístico, como la reactivación del Belgrano Cargas y el impulso a obras de infraestructura clave, entre ellas la Ruta Provincial N° 13, que permitirá mejorar la conexión del sudoeste chaqueño con los puertos.

También se prevé fortalecer el trabajo con organismos de financiamiento internacional como FONPLATA, generando oportunidades para el crecimiento regional. “Les pedimos a nuestros clientes que sigan confiando en el Banco del Chaco, que ha demostrado ser una entidad sólida y con respaldo”, concluyó Gutiérrez.

Dahlgren: “Hemos dejado un banco sólido”

Por su parte, el presidente saliente, Germán Dahlgren, aseguró que la institución deja una base firme desde el punto de vista contable, patrimonial y financiero. “Hemos logrado resultados que no se conseguían desde hace mucho tiempo y estamos posicionados entre los mejores bancos a nivel regional”, afirmó.

Además, destacó avances significativos en modernización tecnológica, como la migración del sistema bancario, la expansión de productos digitales y la incursión en el mercado de capitales mediante la emisión de obligaciones negociables.

Finalmente, remarcó el crecimiento de herramientas propias como Unicobros y Tarjeta Tuya, consolidada como uno de los principales instrumentos financieros de la provincia.

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