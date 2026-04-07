QUIENES COBRARAN LA AYUDA ESCOLAR DE $85.000

El Gobierno nacional oficializó este martes los criterios de aplicación del refuerzo extraordinario para la Asignación por Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026. La medida establece que el beneficio se abonará por única vez y en simultáneo con el pago habitual.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, determina que el adicional funcionará como un complemento para alcanzar un monto de referencia de $85.000. En la práctica, quienes cobren una suma menor recibirán la diferencia hasta llegar a ese valor.

Desde el Gobierno aclararon que el pago se realizará en una única cuota, sin desembolsos adicionales durante el resto del año. También precisaron que la medida es exclusiva para el ciclo lectivo 2026.

El refuerzo surge del Decreto 115/2026 y no implica un aumento permanente de la asignación. Se trata de una compensación excepcional, integrada al esquema de pago anual que se realiza generalmente en marzo.

El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y otros grupos incluidos en el sistema de asignaciones familiares establecido por la Ley 24.714.

El objetivo es garantizar un ingreso mínimo que permita afrontar gastos escolares básicos, como útiles, indumentaria y otros insumos necesarios al inicio de clases.