SE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA LAS PRIMERAS 120 VIVIENDAS DEL PROYECTO AXIS EN RESISTENCIA

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) y la empresa Midot S.A. firmaron un acuerdo de cooperación público-privada que permitirá habilitar la inscripción y posterior sorteo de postulantes para acceder a las primeras 120 unidades habitacionales en la ciudad de Resistencia, en el marco del desarrollo denominado Proyecto AXIS.

Durante un acto desarrollado en el ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, de Casa de Gobierno, rubricaron el convenio de cooperación el ministro Hugo Domínguez, el presidente del Ipduv, Fernando Berecoechea y, en representación de la empresa Midot S.A., el ingeniero Luis Mariano Lugo, con el objetivo de organizar la convocatoria pública, inscripción y sorteo de postulantes interesados en acceder a unidades habitacionales.

El acuerdo establece que el organismo presidido por Fernando Berecoechea tendrá participación exclusiva en las etapas de difusión, recepción de solicitudes, conformación del padrón, organización del sorteo y entrega del listado definitivo de beneficiarios. En este marco, en los próximos días el Ipduv dará a conocer el cronograma, requisitos y condiciones de inscripción.

A partir de ese momento, la responsabilidad del proyecto recaerá íntegramente en la empresa, que se encargará del desarrollo inmobiliario, ejecución de obras, comercialización y entrega de las viviendas.

Las partes aclararon que este emprendimiento no constituye un programa financiado por el Estado ni implica asignación de recursos públicos, sino que se enmarca en políticas de articulación público-privada orientadas a fomentar el desarrollo urbano sostenible y dinamizar la actividad económica.

El proceso de inscripción y sorteo se realizará bajo criterios de transparencia e igualdad de oportunidades, con la presencia de un escribano del Registro Notarial Especial del Ipduv, quien labrará el acta correspondiente.

Finalmente, se acordó que la empresa podrá mencionar la existencia del convenio en sus acciones de comunicación institucional, utilizando el nombre y logotipo del Ipduv, siempre que se respete el carácter institucional y se evite inducir a error sobre la participación financiera del organismo.

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