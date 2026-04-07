ZONA INTERIOR UN ROBO DE MADRUGADA QUE TERMINÓ CON SECUESTROS Y UN DETENIDO

Un joven de 18 años fue notificado en la causa “Supuesto Hurto con Escalamiento”.

Personal del Departamento de Investigaciones Complejas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña detuvo a un hombre de 18 años y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.

El hecho fue denunciado por un ciudadano de 24 años, quien manifestó que, en horas de la madrugada del día domingo, dos individuos ingresaron a su vivienda tras saltar el muro perimetral, sin ejercer violencia, y sustrajeron un dron con accesorios, un parlante, mochilas, auriculares y otros bienes.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad del inmueble y de la zona, logrando identificar a los autores del ilícito, quienes se desplazaban a pie hacia el barrio Nuevo con los elementos sustraídos.

Con esta información, se desplegó un operativo, lográndose la conducción de uno de los implicados, un joven de 18 años, en cuyo poder se secuestraron una mochila que contenia un dron con sus accesorios.

Posteriormente, y continuando con la investigación, el personal logró recuperar otro de los objetos sustraídos, tratándose de una plancha para ropa, la cual había sido ocultada en un terreno baldío del barrio Evita por el segundo involucrado, quien ya se encuentra identificado y es intensamente buscado.

Todos los elementos recuperados fueron reconocidos por el damnificado y restituidos, conforme lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal N° 1.

En tanto, el detenido fue notificado de su aprehensión en la causa de “Supuesto Hurto con Escalamiento” y quedó a disposición de la justicia.

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