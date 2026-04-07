SAENZ PEÑA RECUPERAN MONOPATÍN ROBADO TRAS OPERATIVO DEL 911 EN EL BARRIO BELGRANO

Personal del Departamento 911de Sáenz Peña, llevó adelante un procedimiento que permitió recuperar un monopatín denunciado como sustraído en la ciudad.

El hecho, fue denunciado por un ciudadano por supuesto hurto y dieron intervención a la Fiscalía N° 1 en turno.

A partir de tareas investigativas realizadas por el Servicio Externo, los efectivos tomaron conocimiento de que, en inmediaciones del barrio Belgrano, un individuo intentaría comercializar un monopatín, lo que despertó sospechas sobre su procedencia.

Ante esta situación, se dispuso una vigilancia discreta en la zona de calles 6 y 13. Tras algunos minutos, los agentes observaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta tipo 110 cilindradas, transportando un objeto de similares características al denunciado como robado.

Al intentar identificarlo, el individuo, al notar la presencia policial, arrojó el objeto y emprendió la fuga a alta velocidad, logrando darse a la fuga. En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de un monopatín marca Foston, modelo S09, de color gris.

Posteriormente, mediante averiguaciones, se determinó que la motocicleta en la que se desplazaba el sospechoso se encontraba registrada a nombre de una mujer fallecida, y que el rodado habría sido vendido, desconociéndose la identidad actual del poseedor.

El monopatín recuperado posee un valor estimado de mercado de 880.000 pesos. Finalmente, el elemento fue entregado a la Comisaría Primera, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

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