RESISTENCIA ESCLARECIERON UN HURTO Y DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR

Recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos tras tareas investigativas.

Efectivos de la División Delitos contra la Propiedad esclarecieron un hecho de supuesto hurto ocurrido el pasado 3 de abril en una vivienda ubicada sobre avenida Sarmiento al 1000 aproximadamente.

En el marco de la investigación, los agentes llevaron adelante un procedimiento en inmediaciones de calle Pueyrredón al 1300, donde demoraron a un hombre sindicado como presunto autor del hecho.

Durante el operativo, secuestraron la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos una notebook, una mochila infantil y vaso marca Stanley.

El detenido, de 33 años, fue puesto a disposición de la magistratura interviniente.

Relacionado