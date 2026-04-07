LAS BREÑAS DETUVIERON A UN HOMBRE POR UN DESORDEN EN LA CASA DE SU EX PAREJA 

El ciudadano fue puesto a disposición de la justicia.

Personal de la Comisaría de Las Breñas intervino en un hecho ocurrido en la vía pública, en inmediaciones de calle Pública entre San Lorenzo y Frente Esperanza.

El hombre de 36 años fue demorado y se encontraba provocando desorden en el domicilio de su ex pareja. El procedimiento se encuadra en una supuesta infracción a los artículos 60° y 68° del Código de Faltas. La mujer involucrada, de 32 años, fue invitada a radicar la correspondiente denuncia.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino el Juzgado de Paz local, a cargo de la Dra. Gabriela Ponce, quien dispuso que se notifique al ciudadano de su situación legal.

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