QUITILIPI  SE LLEVARON BIENES DE UNA ESCUELA, NO TARDARON EN RECUPERARLAS

Detuvieron a tres hombres en el barrio San Cayetano, lo tenían todo consigo

A raíz de la denuncia del director del establecimiento E.E.S. N° 70, en el que informó que personas extrañas ingresaron a una de las salas forzando varios candados y se llevaron computadoras, televisores y otros elementos, los efectivos de la Comisaría local comenzaron tareas investigativas para recuperarlos.

Para ello desplegaron patrullajes investigativos con la totalidad de efectivos de la guardia de prevención y el Servicio Externo. Realizaron entrevistas con los vecinos y verificaron las cámaras de seguridad de la zona, gracias a ello pudieron identificar características de los supuestos autores.

En horas del mediodía supieron que tres jóvenes estaban trasladando lo buscado por el barrio San Cayetano, se dirigieron al lugar de inmediato. Allí realizaron un cerrojo y demoraron a tres jóvenes de 17,18 y 19 años que tenían todo lo denunciado en su poder.

Procedieron al secuestro de dos computadoras, un televisor 43”, un parlante, un alargue, útiles y materiales escolares, todo coincidía con lo buscado.

Finalmente, en la dependencia policial se dio intervención a la fiscalía en turno que dispuso la aprehensión por la causa Supuesto Robo y la devolución de los bienes al director de la escuela.

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