INSPIRAR DESDE EL AULA: EDUCACIÓN ACOMPAÑA EL PREMIO NACIONAL

La convocatoria estará abierta desde hoy, 7 de abril hasta el 8 de mayo.

El Ministerio de Educación del Chaco se sumó a la promoción de la sexta edición del premio “Docentes que Inspiran”, una iniciativa impulsada por Clarín y Zurich que tiene como objetivo reconocer y visibilizar a docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario de todo el país.

La propuesta destaca a educadores que, a través de su compromiso, creatividad e impacto en la comunidad educativa, logran transformar la vida de sus estudiantes y dejar una huella significativa en sus trayectorias.

En este marco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, fue invitada a participar de la campaña de promoción de “Docentes que Inspiran 2026”. La funcionaria valoró la convocatoria y expresó su acompañamiento a esta iniciativa que pone en relieve la vocación y el compromiso de miles de docentes argentinos que día a día contribuyen al desarrollo de sus comunidades a través de la enseñanza.

El certamen nacional otorgará un total de 32 millones de pesos en premios, destinados a distinguir a los docentes finalistas y al “Docente Inspirador del Año”, seleccionado por un jurado de reconocidos referentes del ámbito educativo y social.

En la edición anterior, el premio contó con más de 2.100 postulaciones provenientes de las 24 jurisdicciones del país, con docentes reconocidos tanto a nivel provincial como nacional por su destacada labor.

Quienes deseen postularse o postular a un docente pueden hacerlo a través del sitio oficial: docentesqueinspiran.com.ar.

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