QUITILIPI JOVEN DETENIDO TRAS SUSTRAER PERTENENCIAS DE UNA CAMIONETA

El hecho ocurrió en la tarde del martes en la intersección de San Juan y Tierra del Fuego.

Este martes alrededor de las 16:30, un hombre de 49 años informó que en horas de la mañana había dejado estacionada su camioneta Ford F100 gris, sin medidas de seguridad en una de sus puertas. Al regresar, constató la faltante de una caja de herramientas, con llaves.

Tras tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, efectivo del Servicio Externo y Guardia lograron identificar y detener al joven de 19 años, domiciliado en el barrio Fuerte Apache. En su poder se secuestró la caja de herramientas sustraída.

Consultado el Fiscal de Investigaciones Penal N°1 de Sáenz Peña, Dr. César Luis Collado, se dispuso la notificación de aprehensión del acusado en la causa “Supuesto Hurto”.

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