RESISTENCIA  DOS JÓVENES APREHENDIDOS POR UN ROBO EN UNA VIVIENDA

Fueron identificados mediante registros fílmicos y tenían en su poder parte de los elementos sustraídos.

Efectivos de la Comisaría Novena de Resistencia esclarecieron un supuesto robo ocurrido en una vivienda del barrio Roger Balet y lograron la aprehensión de dos jóvenes de 20 y 22 años.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 55 años, quien manifestó que desconocidos ingresaron a su domicilio tras violentar la puerta trasera y sustrajeron diversos elementos, entre ellos un tubo de gas, una pava eléctrica, cargadores, un inflador y artículos de higiene.

Gracias al análisis de registros fílmicos aportados por vecinos y tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a uno de los presuntos autores.

Posteriormente, ambos fueron demorados en inmediaciones de avenida Rodríguez Peña aproximadamente.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un inflador y una pava eléctrica que estarían vinculados al hecho investigado.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión de ambos sujetos y su identificación, continuando con las diligencias correspondientes.

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